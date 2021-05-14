إيران تستثمر 5.3 مليار دولار في أفغانستان

وأفادت ارنا نقلا عن موقع وزارة الطرق والتنمية الحضرية ان ميرشفيع اوضح اليوم الجمعة ان ايران ستستثمر 5.3 مليار دولار في مشاريع البناء والبنى التحتية وتصدير الخدمات الفنية والهندسية في المدن الكبرى لافغانستان مثل كابول وهرات ومزار الشريف وقندهار، وتجري محادثات ثنائية حاليا حول تفاصيل المشاريع والشركات المشاركة.

ومن جانبه أضاف ميرشفيع، ان مشروع سكة ​​حديد هرات - مزار شريف في شمال أفغانستان الذي أكملته الشركات الإيرانية، والذي يوفر رابطًا بين إيران وآسيا الوسطى والصين يتم تنفيذه وتشغيله باستثمارات من القطاع الخاص في إيران.

وتابع: كما تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة مع وزارة النقل الأفغانية لخفض رسوم الشحن وزيادة حركة المرور بين البلدين بشكل أسرع وأكثر دقة.

كما أشار إلى بناء الطريق السريع من منطقة "ماهيرود" الايرانية الحدودية إلى "ميلك" في افغانستان.

وتعد أفغانستان من الدول الرئيسية في سوق الصادرات الإيرانية ولها حصة كبيرة منها.

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