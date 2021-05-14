١٤‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٥:١٣ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84328993
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حفيد الامام الخميني (ره) يوجه رسالة الى اسماعيل هنية

حفيد الامام الخميني (ره) يوجه رسالة الى اسماعيل هنية

طهران/ 14 ايار/مايو/ارنا- وجه حجة الاسلام والمسلمين حسن الخميني حفيد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (قدس سره) رسالة الى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قال فيها: اقدم احترامي الفائق لاخواننا المجاهدين واخواتنا المجاهدات في فلسطين المحتلة، واشارككم في الام ومصائب الشعب الفلسطيني البطل وننتظر بزوغ صباح الحرية.

وافادت وكالة ارنا نقلا عن الموقع الرسمي للامام الخميني (قدس سره): ان حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن الخميني وجه الخطاب التالي الى السيد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جاء فيه:

"بسمه تعالى

الاخ المجاهد السيد اسماعيل هنية

ان ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم، بحق نساء واطفال الشعب الفلسطيني البطل في الاراضي المحتلة، يؤلم قلب كل حر. فشهادة اخوتنا واخواتنا، على يد المحتلين الجلادين، يبعث على غليان دماء كافة الشعوب المسلمة والاحرار، ويؤدي الى توثيق عزيمتهم بارادتكم.

انه من واجبي، اضافة الى التذكير باهتمام الامام الخميني (قدس سره) الخاص، فيما يتعلق بالقدس الشريف، وتقديم احترامي الفائق لاخواننا المجاهدين واخواتنا المجاهدات في فلسطين المحتلة، اشارككم في الام ومصائب الشعب الفلسطيني البطل، متضرعا، بخشوع، الى الله تعالى، لان اكون معكم لمقارعة ائمة الكفر والنفاق ... يا ليتنا كنا معكم.

اليوم، واكثر من اي زمن اخر، تفتخر الشعوب المسلمة، بوجود ابناء (لها) مثلكم، معلنة انزجارها من زعماء البلدان العربیة الخونة، الذين يدعون الاسلام، ويشاركون الصهاينة في جرائمهم !.

اننا في الوقت الذي ننحني فيه اجلالا واعظاما، لتضحية نساء ورجال واطفال فلسطين، وبايمان راسخ بالوعد الالهي ... ننتظر بزوغ صباح الحرية ... اليس الصبح بقريب.

اذا الشعب يوما اراد الحياة

فلابد ان يستجيب القدر

ولابد لليل ان ينجلي

ولابد للقيد ان ينكسر.

اخوكم : السيد حسن الخميني"

انتهى 1049

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