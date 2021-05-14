ايران تدعو أرمينيا وآذربيجان إلى ضبط النفس

واشار خطيب زادة في تصريح له اليوم الجمعة الى المستجدات الاخيرة حول المشاكل الحدودية بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان، قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اذ تؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة، تدعو الطرفين إلى ضبط النفس والامتناع عن إثارة الخلافات واحترام الحدود بينهما.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع بحساسية ودقة التطورات الأخيرة على حدود البلدين الجارين، أرمينيا وجمهورية أذربيجان، وتأمل بحل الخلافات بسرعة واعتماد السبل السلمية.

وأكد خطيب زادة استعداد طهران للمساعدة في حل الخلافات بين البلدين بالطرق السلمية بما في ذلك الخلاف الأخير.

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