عراقجي: رفع علم الكيان الصهيوني فوق مكاتب حكومية في النمسا امر مؤلم

وكتب عراقجي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع "تويتر": انه لأمر فظيع ومؤلم أن نرى علم كيان الاحتلال، الذي قتل بوحشية عشرات المدنيين بينهم العديد من الأطفال في الأيام القليلة الماضية، فوق مكاتب حكومية في فيينا.

واشار الى ان فيينا هي مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمقر الاوروبي للأمم المتحدة، وقال ان النمسا كانت لغاية الان مضيفة ممتازة للمحادثات.

يذكر انه منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة الاسبوع الجاري والذي مازال مستمرا اسفر لغاية الان عن استشهاد 119 فلسطينيا من ضمنهم 27 طفلا و 11 سيدة، ورغم ذلك فان المستشار النمساوي سباستيان كورتز وبدلا عن المواساة مع اهالي غزة اعرب عن مواساته مع الكيان الصهيوني وكتب في تغريدة له بانه رفع علم الكيان فوق مكتبه للاعلان عن التضامن معه.

انتهى ** 2342