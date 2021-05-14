١٤‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84329205
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عبداللهيان يدعو الى اغلاق سفارات الكيان الصهيوني في الدول الاسلامية

عبداللهيان يدعو الى اغلاق سفارات الكيان الصهيوني في الدول الاسلامية

طهران / 14 ايار /ماو /ارنا- دعا المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، الى اغلاق سفارات الكيان الصهيوني في الدول الاسلامية ردا على جرائمه الوحشية الاخيرة ضد الشعب الفلسطيني.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: اقل ما يتوقعه الشعب الفلسطيني المظلوم والصامد الان هو اغلاق سفارات الكيان الاسرائيلي المزيف في الدول الاسلامية على الفور واعلان بطلان تطبيع العلاقات بين الامارات والبحرين مع الصهاينة.

وارفق امير عبداللهيان تغريدته بهاشتاغ "القدس-اقرب".

يذكر ان الكيان الصهيوني يشن منذ ايام عدوانا همجيا ضد الشعب الفلسطيني في القدس والاراضي المحتلة وقطاع غزة واسفرت غاراته الجوية على القطاع لغاية الان عن استشهاد نحو 122 فلسطينيا بينهم العديد من الاطفال والنساء واصابة اكثر من 900 آخرين.

انتهى ** 2342  

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