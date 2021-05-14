العدوان على غزة: 250 غارة صهيونية وعدد الشهداء 122 شهيدا والجرحى اكثر من 900

و أسفر هذا العدوان عن ارتقاء 122 شهيدا منهم 31 طفلا و 19 امراة، فيما وصل عدد الجرحى إلى اكثر من 900 جريحا غالبيتهم من النساء والأطفال.

واكد سلامة معروف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان العدوان خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرارا لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الاولية المباشرة 73 مليون دولار، شملت قصف أبراج ومنازل وبيوت سكنية وصل مجموعها إلى أكثر من 500 وحدة ما بين الهدم الكلي والبليغ، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 3500 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل وقصف أبراج سكنية ومنازل وهدمها بشكل كلي عدد 32 وأضرار كلية لحقت ب 23 مقرا إعلاميا، فضلا عن عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب الأخرى، وقد بلغت الخسائر الاولية المباشرة في قطاع الإسكان ما مجموعه 25 مليون دولار.

واكد معروف في مؤتمر صحفي ان 60 مقرا حكوميا تدمرت وتنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، وقد بلغت تقديرات الخسائر المباشرة 10 ملايين دولار.

واوضح ان قرابة 100 سيارة ووسيلة نقل خاصة بشكل كامل وجزئي بقيمة تقديرية للخسائر وصلت 2 مليون دولار.

واعتبر ان جريمة الاحتلال المستمرة خلفت واقعا إنسانيا صعبا سيما مع نزوح مئات العائلات من المناطق الحدودية تحت القصف، وأيضا منع إمدادات الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين بسبب اغلاق المعابر وحتى الأعلاف اللازمة للحيوانات، وهو ما يعد جريمة انسانية وحرب إبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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