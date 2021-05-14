ستة شهداء وعشرات الجرحى في تظاهرات تضامنية مع غزة في الضفة الغربية المحتلة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة استشهاد ستة برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات جنين ونابلس ورام الله واريحا.

كما اصيب عشرات اخرون بنيران الاحتلال جراء المواجهات التى اندلعت على حاجز "تياسير" في الأغوار .

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار أن قوات الاحتلال أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى الأغوار واقامت عددا من الحواجز العسكرية واطلقت عشرات القنابل التي ادت إلى اشتعال النيران في عدد من الأراضي في المنطقة .

واضاف بشارات أن المواطنين خرجوا بعد صلاة الجمعة في مسيرات تضامنية مع قطاع غزة ومدينة القدس إلى حاجز تياسير في محافظة طوباس والى منطقة الخندق شرق عاطوف حيث دارت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح مختلفة وصف عدد منها بانها خطيرة خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة مع قوات الاحتلال في 10 قرى وتجمعات فلسطينية في محافظة نابلس .

وانطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة، مسيرة غاضبة في شوارع بيت لحم نصرة للقدس وغزة.

ودعا المشاركون في المسيرة الى الوحدة الوطنية ورصف الصفوف في مواجهة اعتداءات الاحتلال، كما طالب المشاركون حماية قطاع غزة من قصف الاحتلال المتواصل موجهين التحية للمقاومة الفلسطينية.

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