صادرات منتجات زراعية بقيمة 6 مليارات دولار العام الماضي

واضاف محمد مهدي بورمندي، أن ايران تنتج سنويا حوالي 123 مليون طن من المنتجات الزراعية، 24 مليون طن من هذه المنتجات مرتبطة بالفواكه ومحاصيل البيوت الزجاجية.

واشار مساعد وزير الجهاد الزراعي الى تصدير 120 ألف طن من المستحضرات الصيدلانية من إيران سنويا بقيمة 530 مليون دولار ، مؤكدا ضرورة دعم تعزيز هذا القطاع نظرا للقدرة المتوفرة لإنتاج هذه الاعشاب في البلاد.

وحول محاصيل البيوت الزجاجية (الدفيئة) أوضح بورمندي أن تنمية محاصيل الدفيئة مهمة جدا ومن أولويات وزارة الجهاد الزراعي.

وقال ان هناك حوالي 21 الف هكتار من الدفيئات الزراعية في البلاد، وينبغي زيادة هذا الرقم إلى 48 الف هكتار بحلول عام 2025.

وأشار بورومندي إلى أن إيران من الدول الرائدة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وقال: يجب التركيز على إنتاج العديد من المنتجات، بما في ذلك الفستق والتمر والجوز والنباتات الطبية والورد الجوري.

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