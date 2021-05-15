كورونا يتراجع وينبغي الحيلولة دون حصول موجة جديدة

وخلال الاجتماع الاسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة كورونا صباح اليوم السبت، بارك الرئيس روحاني حلول عيد الفطر المبارك، وقال ان ما مر بنا من قضايا تتعلق بالتخلص من تداعيات كورونا، كان واجبا علينا جميعا لأن قضية الصحة والسلامة هي قضية اجتماعية، وبالتالي كان علينا التنفيذ الدقيق للتعليمات المتعلقة بمكافحة كورونا كواجب وطني وديني وانساني .

واشار روحاني الى أن العد التنازلي للاصابات والوفيات بكورونا قد بدأ في جميع المحافظات ، موضحا ان المواطنين وضعوا يدا بيد لمواجهة المرض الى جانب الكوادر الصحية، والتزموا بالتعليمات الصحية وهم صائمون واغلقوا المحلات والاسواق وألغوا السفر.

وتابع قائلا : ان هذا الفيروس يتحور الى انواع جديدة ، كما انه ليس هناك دواء نهائي لمعالجته ، وبالتالي فأن الاسلوب الأهم لمواجهته سواء كان هنديا أو افريقيا أو صينيا هو الالتزام بالتعليمات الصحية ، وتوفير اللقاحات.

واضاف ان مايبعث على الأمل هو ان اللقاح نزل الاسواق في أقل من المدة المقررة ، وان الدول التي استخدمت اللقاحات المعتمدة لستين أو سبعين بالمئة من سكانها استطاعت تطويق انتشار الفيروس.

واوضح روحاني ان اللقاحات لم تتوفر في العالم حتى الآن بالاعداد الكافية ، وفي بلادنا ايضا لم تتوفر لجميع المواطنين ولذلك اتبعنا طريقة أولوية التلقيح للافراد الأكثر تعرضا لخطر كورونا كالكوادر الصحية ثم كبار السن وذوي الامراض الخاصة ، والعمل متواصل على ضوء الوثيقة الوطنية للقاح كورونا.

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