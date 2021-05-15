العميد جواني : الصهاينة محاصرون من قبل جبهة المقاومة

واعتبر العميد جواني ان مايجري حاليا في فلسطين المحتلة لم يسبق له مثيل منذ تأسيس الكيان الصهيوني الغاصب ، موضحا ان التطورات الحالية لها مميزات فريدة.

واضاف ان احداث الأيام الاخيرة في الاراضي المحتلة أبرزت بوضوح قدرة المقاومة على مواجهة القوة العسكرية الصهيونية وكشفت هشاشة المنظومة الدفاعية لكيان الاحتلال.

واشار مساعد الشؤون السياسية لقوات حرس الثورة الاسلامية الى أن الكيان الصهيوني فقد علة وجوده اللامشروع ، وان الظروف قد تغيرت بالكامل لصالح فلسطين والمقاومة ولم يعد كيان الاحتلال قادرا على تغييرها لصالحه باي شكل من الاشكال، كما أن الشواهد تشير الى أن الصهاينة يتجهون بسرعة نحو نهايتهم.

وشدد على ان المستقبل للشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة ، ولا مصير للكيان الصهيوني إلا الزوال .

واعتبر العميد جواني ان الكيان الصهيوني الذي اغتصب الاراضي الفلسطينية بالقوة يواجه اليوم مقاومة اصحاب الارض الذين لم تعد ايديهم خالية بعد أن استبدل القائد الشهيد سليماني حجارتهم بالصواريخ.

واكد ان جبهة المقاومة في المنطقة تقف الى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة، ويمكن القول بثقة ان التطورات الجارية تبشر بمستقبل زاهر يتمثل بانتصار الشعب الفلسطيني على اعدائه ، وتحرير القدس الشريف وكل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى** 2344