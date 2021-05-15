عقد المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية في زنجان

وقال الدكتور علي عمارلو في مقابلة مع وكالة ارنا اليوم السبت ، إن هذا المؤتمر سيعقد بشكل افتراضي يومي الاثنين والثلاثاء 17 و 18 مايو ، وقال: هذا المؤتمر تنظمه جامعة زنجان بالتعاون مع الجمعية الإيرانية للنباتات الطبية.

واشار إلى المحاور الرئيسية للمؤتمر وهي "الهندسة الوراثية ، والتنوع الجيني ، وزراعة الأنسجة ، والتعبير الجيني ، والمستقلبات الثانوية ، وفسيولوجيا النبات ، والأدوية العشبية والطبيعية القائمة على التكنولوجيا الحيوية.

ويتبادل أكثر من 10 متحدثين من دول العالم من بينها فرنسا وايطاليا وتركية وروسيا والصين وبولندا وجهات نظرهم في هذا المؤتمر .

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