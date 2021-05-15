١٥‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٠٥ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84329879
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عقد المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية في زنجان

عقد المؤتمر الدولي للتكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية في زنجان

زنجان / 15 ايار/ مايو/ ارنا -قال الأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي الثالث والمؤتمر الوطني الرابع للتكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية ان جامعة زنجان ستعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع الجمعية الإيرانية للنباتات الطبية في زنجان.

وقال الدكتور علي عمارلو في مقابلة مع وكالة ارنا اليوم السبت ، إن هذا المؤتمر سيعقد بشكل افتراضي يومي الاثنين والثلاثاء 17 و 18 مايو ، وقال: هذا المؤتمر تنظمه جامعة زنجان بالتعاون مع الجمعية الإيرانية للنباتات الطبية. 

واشار إلى المحاور الرئيسية للمؤتمر وهي "الهندسة الوراثية ، والتنوع الجيني ، وزراعة الأنسجة ، والتعبير الجيني ، والمستقلبات الثانوية ، وفسيولوجيا النبات ، والأدوية العشبية والطبيعية القائمة على التكنولوجيا الحيوية. 

ويتبادل أكثر من 10 متحدثين من دول العالم من بينها فرنسا وايطاليا وتركية وروسيا والصين وبولندا وجهات نظرهم في هذا المؤتمر .

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