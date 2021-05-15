اتحاد الرماية الإيراني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المجري

والتقى رئيس اتحاد الرماية الايراني علي دادكر على هامش اقامة معسكر الرماية بالبندقية والمسدس للرياضين الايرانيين في المجر، التقى بنظيره المجري جيورجي نيغي.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره أيضا سفير إيران لدى المجر حميدرضا نافذ عارفي، توقيع مذكرة للتعاون المشترك بين الاتحادين.

ومن بين الموضوعات المطروحة في هذه المذكرة إقامة معسكرات مشتركة بين الاتحادين، وتبادل المدربين وإقامة المسابقات الدولية ودعم مصالح الاتحادات وعقد الدورات التدريبية وتبادل البرامج التدريبية.

يذكر ان إيران استفادت من وجود المدرب الهنغاري لقيادة منتخب الرماية الوطني لمدة 8 سنوات، حيث تمكن الرياضيون الايرانيون من التأهل الى أولمبياد لندن 2012 و 2016 تحت قيادة المدرب المجري.

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