١٦‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٤:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84330465
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سرايا القدس : أدخلنا صاروخ "القاسم" المطور للخدمة ولا زال في جعبتنا المزيد من المفاجآت

سرايا القدس : أدخلنا صاروخ "القاسم" المطور للخدمة ولا زال في جعبتنا المزيد من المفاجآت

طهران / 16 ايار / مايو /ارنا- أكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبو حمزة أن سرايا القدس لازال في جعبتها المزيد من المفاجآت التي ستذهل العدو.

وافادت "فلسطين اليوم" ان ابو حمزة قال مخاطبا نتنياهو وقيادة جيشه:” بانتظار تقدم قواتكم البرية داخل قطاع غزة لنريكم بعضاً من بأسنا”.

وكشف أبو حمزة في تغريدات له عبر قناته على التلغرام أن سرايا القدس أدخلت صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية منها ما سيفصح عنه الآن وهو (صاروخ القاسم المطور)، وذلك ضمن الحملة الصاروخية التي نفذت بـ 150 صاروخ عند الساعة 6:00 مساء السبت.

وأضاف الناطق باسم السرايا: شعاعنا الصاروخي وصل في هذه الحملة إلى الخضيرة وتل أبيب وجان يفنا ورمات جات وأسدود وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة.

انتهى ** 2342

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