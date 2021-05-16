145 شهيداً واكثر من 1100 جريح جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

وأوضح د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن من بين المصابين 313 طفلاً، و206 سيدة، بالإضافة إلى 38 مصاباً بحالة حرجة للغاية، و248 حالة متوسطة .

وأفاد د. القدرة، أن الاحتلال لازال يُمعن في استهداف المدنيين والأطفال والسيدات وتشريد المئات في مشهد يتزامن مع ذكرى النكبة، حيث ارتكب الاحتلال جريمة بشعة في مخيم الشاطئ راح ضحيتها 10 شهداء مكونة من الأم و4 أطفال لكل عائلة.

وقال د. القدرة:" لازالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تمارس حرب الابادة بحق عوائلنا الفلسطينية التي اخرجت 10 عوائل منها من السجل المدني الفلسطيني راح ضحيتها 38 شهيدا لهذه العوائل منهم 21 طفلا و 11 سيدة وعشرات الاصابات المختلفة."

وحذرت وزارة الصحة على لسان د. القدرة، من خطورة الوضع الصحي في مراكز الإيواء والتي فتحت لاستيعاب العائلات التي فقدت منازلها جراء العدوان المتواصل في ظروف بيئية وصحية صعبة, "ما ينذر بكارثة صحية تفاقم معها فرص تفشي فيروس كورونا وبالتالي نكون أمام موجة ثالثة من الوباء لا يمكن توقع نتائجها".

انتهى ** 2342