تفكيك شبكة كبيرة لتهريب المخدرات في تبريز

أعلن قائد فيلق عاشوراء هذا الخبر في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، وقال : تم تحديد عبور شحنة مخدرات من المصدر إلى الوجهة المقصودة من خلال عمليات استخباراتية معقدة، وجرى تفكيك هذه العصابة الكبيرة لتهريب المخدرات.

وقال العميد عابدين خرم: في هذه العملية، تم ضبط 590 كيلوغراما من الهيروئين، والتي تم اخفائها بمهارة في قضبان حديدية وتخزينها في سقيفة (جملون) في الضواحي.

وتابع: تم إلقاء القبض على خمسة من أفراد هذه العصابة المتورطين في عمليات تهريب وعبور مخدرات صناعية إلى أوروبا بذريعة بيع وشراء الحديد، ثلاثة منهم من مواطني دولة أجنبية مجاورة اضافة الى اثنين إيرانيين.

وبحسب قائد فيلق عاشوراء، فأن هؤلاء المهربين قاموا بعملية غسيل الأموال بالإضافة إلى تهريب المخدرات والكحول .

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