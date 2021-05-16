تشغيل كمبيوتر سيمرغ العملاق بتكلفة 100 مليار تومان

و في حفل إزاحة الستار عن حاسوب سيمرغ العملاق اليوم الاحد، الذي أقيم بحضور وزير الاتصالات، قال رئيس جامعة امير كبير التقنية "احمد معتمدي"، ان هذا المشروع تحقق بجهود وزير الاتصالات اذري جهرمي، وفي عام 2020 قامت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا بتقديم ميزانية بقيمة 13 مليار تومان للجامعة لتنفيذ هذا المشروع.

واشار الى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصصت ايضا 50 مليار تومان لتنفيذ هذا المشروع، كما انه في الآونة الأخيرة تم تخصيص 20 مليار تومان من قبل دائرة الشؤون العلمية في رئاسة الجمهورية و 20 مليار تومان لإنشاء البنية التحتية، بما في ذلك المساحة المادية والكهرباء، من قبل هذه الجامعة، موضحا ان الميزانية الإجمالية لهذا المشروع بلغت 100 مليار تومان.

وقال معتمدي: إن قوة المعالجة ودقة الكمبيوتر العملاق والمعيار العالمي 64 بت، وحاسوب سيمرغ العملاق لديه قوة 32 بت، وسيبدأ هذا الكمبيوتر العملاق العمل بـ 560 بيتافلوب وسيصل إلى بيتافلوبس.

واضاف إن النظام الأساسي السحابي الذي تم إنشاؤه في هذا الكمبيوتر العملاق يوفر مساحة منصة للشركات ولقد حاولنا أن نجعل نموذج الخدمة أكثر من قبل القطاع غير الحكومي، الذي يقدم خدمات للمجتمع، ونوفر المزيد من البنية التحتية.

وقال رئيس جامعة أمير كبير التكنولوجية : في الوقت الحالي، قدمت الشركات القائمة على المعرفة منصات جيدة، لكنها لا تمتلك بنية تحتية جيدة داخل البلاد وتستخدم المزيد من البنية التحتية في الخارج، ومع إطلاق هذا الكمبيوتر العملاق، تم توفير هذه الإمكانية لهذه الشركات.

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