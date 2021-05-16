ظريف يشارك في الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

وافادت وكالة أنباء ارنا نقلا عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية، ان ظريف شارك في الاجتماع الافتراضى الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، لبحث اخر التطورات في فلسطين والأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية خصوصاً في القدس الشريف، وما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وسيرأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وفي وقت سابق شدد وزير خارجية الإيراني، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيروت، على دعم الجمهورية الإسلامية الايرانية المستمر للشعب الفلسطيني والمقاومة.

وقد وصل ظريف صباح اليوم الاحد الى ايطاليا للقاء مع المسؤولين الايطاليين وكذالك المسؤولين في الفاتيكان.

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