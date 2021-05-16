قيادي بفتح : نطالب الجامعة العربية بالتحرك لحماية القضية الفلسطينية 

وأضاف الحايك في تصريح خاص لمراسل ارنا : من الواضح ان نتنياهو يرتكب يوميا جرائم بحق الاطفال والشيوخ والنساء ليقر بافلاسه عبر استداف الابراج والشقق السكنية والمدنيين.

ودعا القيادي في منظمة فتح، المجمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين؛ مذكرا بان شهداء الليلة الماضية هم اطفال ونساء والشيوخ.

وأكد على صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاعتداءات الصهيونية؛ وصرح : اننا نقول لنتياهو في الذكري الثالثة والسبعين للنكبة .. لن نكرر نكبة 48 ونكسة ٦٧ ونحن أصحاب الارض وستبقى عاصمتنا القدس ولن نحيد ولن تنحرف البوصلة عن القدس حسب قرارات الشرعية الدولية وحسب الحق التاريخي والديني.

وطالب الحايك بانهاء "الانقسام والنقطة السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني والذي يستغله نتنياهو لتنفيذ مخططاته ضد الشعب الفلسطيني".

وتوجه القيادي في حركة فتح بالتحية "للشعوب العربية والاسلامية في الاردن ولبنان واليمن وفي كل مكان اقتحمت فيه الجماهير"؛ داعيا اياهم الى "مزيد من التحدى والصمود واعلان التضامن مع شعبنا الذي يقاتل عن شرف الامة".

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