قاليباف لنظيره السوري : مطلوب تحرك برلماني جاد لوقف الجرائم الصهيونية

واشاد قاليباف بمقاومة الشعب الفلسطيني وصموده امام جرائم الاحتلال، مردفا : اننا في دول العالم الاسلامي الداعم للشعب الفلسطيني، ينبغي ان لا نتخذ جانب الصمت قبال المجازر الاخيرة لهذا الكيان الدموي قاتل الاطفال، بل يتعين علينا دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الصعد الانسانية والحقوق الانسانية.

وفيما دان الغارات الجوية على قطاع غزة من جانب عملاء الصهيونية، اكد رئيس البرلمان الايراني ان "موقف امريكا وبعض الدول الغربية الداعم لجرائم الكيان الصهيوني غير الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، مدعاة للاسف والاستغراب الكثيرين".

كما نوه رئيس البرلمان بتضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية ودعمها للشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم، مطالبا بتحرك برلماني دولي جاد لوقف تلك الجرائم.

الى ذلك، اعتبر رئيس مجلس الشعب السوري، الكيان الصهيوني الذي يواصل انتهاكاته بحق القانون الدولي والشعب الفلسطيني منذ العام 1948 لغاية اليوم، بانه خنجر مسموم في خاصرة الانسانية.

ولفت الصباغ خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني، أن مجلس الشعب السوري ندد بتلك الجرائم وبعث رسالة شديدة اللهجة في ذات السياق الى اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

واثنى رئيس البرلمان السوري، على موقف الجمهورية الاسلامية المساند للشعب الفلسطيني وتطلعاته؛ مبينا ان سوريا على غرار ايران، تؤكد بان فلسطين قضيتها الرئيسية وسوف لن تدخر جهدا في سياق تحرير القدس الشريف والاراضي المحتلة.

انتهى ** ح ع