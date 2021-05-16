المعرض الدولي الـ 14 للذهب والمعادن الثمينة يقام في اصفهان قريبا

وقال يارمحمديان في تصريح له اليوم الاحد: ان محافظات اصفهان وطهران وخراسان الرضوية ويزد وفارس قد طلبت الحضور في المعرض لغاية الان.

واوضح بان المعرض يضم 60 غرفة واضاف: ان 70 بالمائة من مساحة المعرض مخصصة للبحوث التخصصية و 30 بالمائة ستكون مخصصة لعرض المصوغات الذهبية.

واشار الى توقف اقامة المعارض منذ نهاية شباط /فبراير الماضي لغاية الان وقال: ان اصفهان هي الان في الحالة البرتقالية ومن المسموح لها وفقا لتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا باقامة المعارض مع التزام التوصيات الصحية.

من جانبه قال رئيس الرابطة المهنية للذهب والجواهر في اصفهان هوشنغ شيشة بران: سيتم بذل اهتمام خاص في معرض العام الجاري بمسالة الصادرات لانه امر حيوي بالنسبة لنا ولا ينبغي ان نتخلف عن الدول النامية في هذا المجال.

واضاف: ان 90 بالمائة من مكائن وادوات صناعة الذهب والجواهر يتم تصنيعها في اصفهان ويمكن مشاهدة نماذج لها في العراق ومن ضمنه اقليم كردستان، وافغانستان.

بدوره قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الذهب والجواهر في اصفهان محسن طلامينائي: ان بوابة صادرات الذهب تفتح عبر هذا المعرض ونامل بان تعود صادرات البلاد من الذهب الى ما كانت عليه قبل 10 اعوام حيث بلغت 750 مليون دولار.

انتهى ** 2342