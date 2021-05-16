استشهاد 197 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1235 آخرين جراء العدوان الصهيوني على غزة

وقال وكيل وزارة الصحة في القطاع يوسف أبو الريش إن "أياما من العدوان خلفت حتى الآن 197 شهيدا من الضحايا الأبرياء منهم 58 طفلا و34 سيدة و15 مسنا، وما يزيد عن 1235 جريحا".

وأضاف: "لقد فجع العالم في صبيحة هذا اليوم بحجم الجريمة النكراء بحق الأبرياء العزل الآمنين في بيوتهم حيث، صب المحتل الغاشم أعتى الأسلحة وأشدها فتكا لتحول أجساد الأطفال الغضة إلى أشلاء".

وتابع: "العدد المسجل لهذه المجزرة التي يندى لها جبين الإنسانية 42 شهيدا وأكثر من 50 جريحا".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي دمر مراكز الرعاية الأولية، ودمر الطرقات المؤدية الى المستشفيات واستهدف سيارات الإسعاف وأعاق وصولها لإخلاء الجرحى، واستهدف الكوادر الصحية ومنع وصول الإمدادات والفرق الطبية، وحرم المرضى من الوصول الى علاجاتهم، وحرم السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومختلف المرضى من الوصول الآمن لتلقي الرعاية الصحية".

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