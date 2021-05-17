١٧‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٤:٣١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84331728
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سباهان اصفهان يعود لصدارة الدوري الايراني بفوز عريض على مس رفسنجان

سباهان اصفهان يعود لصدارة الدوري الايراني بفوز عريض على مس رفسنجان

طهران / 17 ايار / مايو / ارنا- حقق سباهان اصفهان فوزا عريضا على مس رفسنجان بنتيجة 5-1 ليعود لصدارة الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد في استاد "نقش جهان" في اصفهان تقدم مس رفسنجان بهدف سجله محمد رضا سليماني في الدقيقة 9 الا ان سباهان سرعان ما رد عليه بخمسة اهداف توالى على تسجيلها كل من  فيورغي غولسياني (25) ومحمد رضا حسيني (28) واميد نورافكن (33) وسجاد شهباز زادة (39) وياسين سلماني (83).

وبهذا الفوز عاد سباهان الى صدارة الدوري برصيد 48 نقطة (23 مباراة) يليه برسبوليس في مركز الوصافة برصيد 45 نقطة (22 مباراة) ومن ثم كل كهر سيرجان والمنيوم اراك برصيد 35 نقطة واستقلال طهران وله 34 نقطة (21 مباراة).

وتجمد رصيد مس رفسنجان عند 28 نقطة في المركز الثامن.

انتهى ** 2342   

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