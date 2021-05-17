ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 197 شهيد وأكثر من 1300 جريح

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة ان من بين الشهداء 58 طفل و 34 سيدة ووصل عدد الجرحى الى 1300 جريح مشيرا الى ارتفاع عدد شهداء شارع الوحدة الى 43 شهيد ونحو 50 جريحا.

وجددت الطائرات الصهيونية غاراتها الجوية صباح اليوم الاثنين مستهدفة المزيد من المنازل والمؤسسات الحكومية بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية للقطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال فيلا سكنية لعائلة الخالدي شمال غرب مدينة غزة بعد قصف تسعة منازل لقادة في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

واشتعت النيران في عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية بمنطقة زلاطة شرقي رفح جنوب قطاع غزة جراء القصف المدفعي المتواصل كما اشتعلت النيران في مصنع للاسفنج شرق جباليا.

ووصلت فرق الدفاع المدني للمكان لاخماد الحريق في ظل استمرار اطلاق القدائف.

واغارت الطائرات الصهيونية على مجمع انصار الامني مجددا بعد قصفه في ساعات الليل .

واستهدفت طائرات الاحتلال المزيد من الاراضي الزراعية بالصواريخ وعدد من مفترقات الطرق .

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