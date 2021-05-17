١٧‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١:٤٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84332263
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إيران تطور قدراتها في مجال مد سكك الحديد

إيران تطور قدراتها في مجال مد سكك الحديد

طهران/ ١٧ أيار/ مايو / ارنا -قال المدير العام لشركة بايا سامان بارس، وهي شركة أم متخصصة تابعة لمؤسسة المستضعفين: لأول مرة في البلاد ، تم تصميم وتصنيع سكة حديدية ذات غرضين ولوحة طريق ورافعة جرار بناءً على قدرة المهندسين الإيرانيين.

واشار "مجيد شاهسواري" إلى إنشاء آلات سكة حديد ميكانيكية في البلاد لأول مرة ، وإنجاز مجموعة من أجهزة ومعدات السكك الحديدية ، وقال ان الحاجة إلى توسيع السكك الحديدية في البلاد كواحدة من احتياجات البنية التحتية والتسريع في تنفيذ مشاريع السكك الحديدية ، تمكنت مؤسسة المستضعفين لأول مرة في البلاد من تصميم وتصنيع رافعة لوحية مزدوجة الغرض محلية الصنع.

وقال: أنفقت مؤسسة المستضعفين أكثر من 6 مليارات تومان لتصميم وبناء هذه المعدات ، بينما كان سعر شراء العينات المماثلة من الخارج 1.5 مليون يورو وبذلك ندخر أكثر من 85٪ في العملة الصعبة.

واضاف شهسواري: أنشأت هذه الشركة حوالي 300 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية في أمناطق مختلفة من البلاد في السنوات العشر الماضية.

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