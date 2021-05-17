وزيرا الخارجية الإيراني والإيطالي يؤكدان ضرورة توسيع التعاون الثنائي

و التقى ظريف اليوم الاثنين في روما بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الأيطالي لويجي دي مايو لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض ظريف خلال اللقاء التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأشار إلى الإمكانات القائمة في مجال التعاون الاقتصادي خاصة القطاعات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين والعلاقات التي تعود إلى 160 عاما بين الحكومتين.

ونظرا للموقف الإيجابي لدى الرأي العام الإيراني للتعاون مع الأطراف الإيطالية، شدد وزير الخارجية الايراني على ضرورة إزالة العقبات والاستعداد لاستئناف العلاقات الاقتصادية لصالح العلاقات بين البلدين.

وبالنظر إلى انعقاد الاجتماع الطارئ الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أمس، والإدانة الشديدة للأعمال العنصرية والعدوانية للكيان الصهيوني ضد أهالي الأراضي المحتلة وغزة، وكذلك اجتماعه مع قادة الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق، أوضح ظريف المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق الاستفتاء بمشاركة جميع الفلسطينيين من جميع الأديان، وأدان مرة أخرى اعتداءات الكيان الصهيوني الوحشية على الشعب الفلسطيني.

كما تبادل ظريف ولويجي دي مايو وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالتعاون مع دول الخليج الفارسي والترتيبات الإقليمية لدول المنطقة، والقضايا المتعلقة باليمن وأفغانستان والعراق وآخر التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا.

من جانبه أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، رغبة بلاده في توسيع التعاون الثنائي مع إيران، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وبينما أيد التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف، دعا إلى تبادل نشط لوجهات النظر والمشاورات مع إيران بشأن القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

ووصل ظريف صباح امس الاحد الى ايطاليا للقاء المسؤولين الايطاليين وكذلك المسؤولين في الفاتيكان.

ويبحث ظريف خلال هذه الزيارة تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والدولي.

وبدأ ظريف جولته الاوروبية الخميس الماضي وكانت العاصمة الاسبانية مدريد محطته الاولى حيث التقى هناك المسؤولين الاسبان لبحث القضايا الاقليمية والدولية.

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