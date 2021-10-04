سفير اليابان: إيران تلعب دورا هاما في مكافحة المخدرات عالميا

و اكد السفير الياباني في لقاء مع اللواء مجيد كريمي رئيس شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية على ضرورة ارتقاء مستوى التعاون الثنائي وقال ان التجارب والإنجازات الناجحة لشرطة مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية الايرانية مهمة للغاية. ونأمل أن يستفيد دول العالم من تجارب الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال عقد لقاءات سنوية و دولية.

واشاد السفير الياباني بإنجازات إيران في هذا المجال و قال ان اليابان تعلن استعدادها الكامل لتوسيع مستوى التعاون الثنائي مع إيران في مجال مكافحة المخدرات".

ومن جانبه أكد رئيس شرطة مكافحة المخدرات في اللقاء على ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وترانزيتها.

وأضاف اللواء كريمي "اننا نأمل أن نرى إجراءات مؤاتية في مجال مكافحة تهريب المخدرات وترانزيتها على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تحسين مستوى التعاون الثنائي".

وأشار إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أكثر من 90 عاما وقال: "بالنظر إلى العلاقات الجيدة بين البلدين في مختلف المجالات ، نسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة المخدرات و دعم قوات الشرطة.

وتطرق اللواء كريمي إلى حجم المخدرات المضبوطة من قبل الشرطة الإيرانية وقال: بالجهود المخلصة لقوات شرطة مكافحة المخدرات تمكنا في عام 2020 من ضبط أكثر من الف و140 طنا من المخدرات و 20 طنًا من الميثامفيتامين ( شيشه) المنتجة في أفغانستان وقدمنا أكثر من 3 الاف و800 شهيد و 12 الف معاق و هذا دليل قوي على عزم الجمهورية الإسلامية الايرانية في مكافحة تهريب المخدرات.

وقال: "وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بانه تم ضبط 90٪ من الأفيون و 47٪ من المورفين و 27٪ من الهيروين المضبوطة في العالم من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية.، فإن هذه الكمية من ضبط المخدرات تبين أن الجمهورية الإسلامية الايرانية هي رائدة في مجال مكافحة المخدرات في العالم.

انتهى** 1453