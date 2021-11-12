مشروع لانتاج 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من حقل "بارس الشمالي"

واشار خجستة مهر في تصريح له اليوم الخميس خلال اجتماع اعضاء لجنة الطاقة بمجلس الشورى الاسلامي مع مدراء الصناعة النفطية في حقل "بارس الجنوبي"، الى مشروع انتاج الغاز من حقل "بارس الشمالي" في منطقة عسلوية جنوب ایران بما يعادل 4 مراحل من حقل "بارس الجنوبي" وقال: سيتم البدء قريبا بتطوير حقل "بارس الشمالي" باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار.

واضاف: انه تم منذ بدء تطوير حقل "بارس الجنوبي" ولغاية الان توظيف استثمارات بلغت 81 مليار دولار وبغية استمرار نتائج هذه الاستثمارات وهي انتاج الغاز ومشتقاته فاننا مازلنا بحاجة للمزيد من الاستثمارات.

واضاف: ان تطوير المرحلة الاولى من حقل كيش مدرج ايضا في جدول الاعمال.

واوضح بان الاسراع بتطوير واكمال المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبي" وكذلك الاستفادة من طاقات المناطق البرية في شركة النفط للمناطق الوسطى، يعدان من خطط زيادة انتاج الغاز.

وقال: ان مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبي" يستهدف انتاج 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ومن المقرر تدشين هذه المرحلة والمرحلة الاولى من حقل كيش نهاية العام القادم (العام الايراني القادم ينتهي في 2023).

وتابع خجستة مهر: ان توظيف استثمارات بقيمة 11 مليار دولار في القسم البحري سيزيد انتاج البلاد من الغاز بمقدار 240 مليون متر مكعب يوميا.

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