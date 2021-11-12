١٢‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:١٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84538293
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القوات المسلحة الإيرانية تستعرض إنجازاتها في مجال الجوفضاء

القوات المسلحة الإيرانية تستعرض إنجازاتها في مجال الجوفضاء

تبريز/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- تم تقديم الإنجازات العلمية والتقنية والخدمات الصناعية والتقنيات المتطورة في شركات منظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة في قسم تكنولوجيا الجوفضاء بمعرض (rinotex 2021) للعلم والتكنولوجيا بمدينة تبريز (مركز محافظة آذربايجان الشرقية- شمال غربي البلاد).

واهتم المعرض باستعراض القدرات الإيرانية المحلية في مجال الإنتاج والدعم الفني لأنواع مروحيات الهليكوبتر والطائرات، وصيانتها بشكل أساسي، وتقديم الخدمات الجوفضائية متعددة الأغراض.   

ويقدم هذا المعرض المتاح للعموم، مجموعة من الأجهزة ونماذج للطائرات الخفيفة جدا بما في ذلك المظلات التلقائية، ومعدات الطيران الشراعي والمظلي، والباراموتور، وأنواع الطائرات المسيرة.

وبدأ معرض (rinotex 2021) للعلم والتكنولوجيا في في منطقة "ربع رشيدي" الأثرية بمدينة تبريز منذ الإثنين الماضي ليختتم أعماله اليوم (الجمعة)، 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

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