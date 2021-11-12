القوات المسلحة الإيرانية تستعرض إنجازاتها في مجال الجوفضاء

واهتم المعرض باستعراض القدرات الإيرانية المحلية في مجال الإنتاج والدعم الفني لأنواع مروحيات الهليكوبتر والطائرات، وصيانتها بشكل أساسي، وتقديم الخدمات الجوفضائية متعددة الأغراض.

ويقدم هذا المعرض المتاح للعموم، مجموعة من الأجهزة ونماذج للطائرات الخفيفة جدا بما في ذلك المظلات التلقائية، ومعدات الطيران الشراعي والمظلي، والباراموتور، وأنواع الطائرات المسيرة.

وبدأ معرض (rinotex 2021) للعلم والتكنولوجيا في في منطقة "ربع رشيدي" الأثرية بمدينة تبريز منذ الإثنين الماضي ليختتم أعماله اليوم (الجمعة)، 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

انتهى**أ م د