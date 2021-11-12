١٢‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٣٤ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84538309
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الأسير "مقداد القواسمي" ينتزع قرارا بالإفراج عنه فبراير القادم

الأسير "مقداد القواسمي" ينتزع قرارا بالإفراج عنه فبراير القادم

رام الله/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أنهى الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي 25 عام اضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراحه في شهر شباط/فبراير القادم .

وأشار مكتب اعلام الأسرى أن هذا القرار جاء بعد جولات مفاوضات شاقة وطويلة للهيئة القيادية لأسرى حركة "حماس"  مؤكدا أن الأسير مقداد القواسمي انتزع انتصاراً جديداً، حيث قرر إنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 113 يوما من الاضراب.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الأسير القواسمي وهو طالب جامعي من مدينة الخليل في كانون الثاني/يناير من العام الحالي وأصدرت بحقه حكما بستة أشهر إداريا وقامت بتمديد الاعتقال اكثر من مرة .

وتجدر الإشارة الى أن خمسة أسرى فلسطينيين معتقلين اداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل المعتقلات الصهيونية، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري تحت حجج واهية، وسط تدهور خطير لحالتهم الصحية، وخاصة مع دخول الاسير كايد الفسفوس يومه الـ١٢١.

انتهى**٣٨٧/أ م د

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