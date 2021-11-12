انخفاض عدد الوفيات اليومي بكورونا في إيران الى 109 حالات

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (12 تشرين الثاني/نوفمبر)، عن تسجيل 7 آلاف و322 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و27 الفا و269 شخصا.

وأضافت أن 1,158 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و546 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 5 ملايين و670 الفا و656 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 36 مليونا و829 الفا و133 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 55 مليونا و511 الفا و128 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 41 مليونا و650 ألفا و237 شخصا الجرعة الثانية، و398 الفا و881 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 97 مليونا و560 الفا و246 جرعة.

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