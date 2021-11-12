١٢‏/١١‏/٢٠٢١, ٧:٥٩ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84538479
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نائب وزير الخارجية الايراني يلتقي إنريكي مورا

نائب وزير الخارجية الايراني يلتقي إنريكي مورا

لندن/12 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- التقى نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، ضمن زيارته لإسبانيا اليوم (الجمعة)، مع نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الإتحاد الأوروبي الذي يترأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، إنريكي مورا.

وجرى اللقاء مساء اليوم (الجمعة) في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى إسبانيا. وكان باقري ومورا قد اتفقا الأسبوع الماضي خلال إتصال هاتفي على بدء المفاوضات في فيينا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بشأن استئناف تنفيذ الاتفاق النووي. ووصف مساعد وزير الخارجية الايراني الهدف من المحادثات هو الغاء اجراءات الحظر غير الشرعية.

وفي تصريح لوكالة إرنا، أكد باقري "ان القضية الأساسية تتمثل في الغاء اجراءات الحظر غير القانوني المفروض من قبل أميركا، فيما تشكل عودة الولايات المتحدة الى الإتفاق النووي القضية الثانية".

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