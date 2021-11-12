موسكو تدعو الى الغاء الحظر المفروض على طهران

وافادت وكالة "ريانوفوستي" الروسية ان لافروف قال في تصريحه للصحفيين في باريس الجمعة في ختام المحادثات الروسية الفرنسية بصيغة "2 + 2" (وزراء الخارجية والدفاع): سندعو خلال خلال المفاوضات (في فيينا) للتنفيذ الكامل لتوافقات العام 2015 (في اطار الاتفاق النووي) والغاء الحظر.

واضاف: من الطبيعي ان هذا الامر يشمل عودة اميركا الى تنفيذ التزاماتها ومنها الغاء الحظر المتعلق بالاتفاق النووي.

وبشان المحادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين حول الاتفاق النووي قال: لقد تباحثنا مع النظراء الفرنسيين حول قضية المفاوضات القادمة للاتفاق النووي.

واعتبر ان هنالك آفاقا للتعاون البناء بين روسيا وفرنسا حول الاتفاق النووي.

وأكدت روسيا وفرنسا خلال اجتماع اليوم الجمعة في باریس علی ضرورة إحیاء الاتفاق النووي مع إيران.

واستضافت باريس اجتماعا جديدا لمجلس التعاون حول شؤون الأمن بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، ونظيرهما الفرنسيين، جان إيف لودريان وفلورانس بارلي.

وذكرت الخارجية الروسية أن الجانبين تبادلا بشكل مفصل الآراء حول الأجندة الإقليمية، حيث بحث الوزراء التسوية في الشرق الأوسط، كما شدد الجانبان على "أهمية إعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي في أسرع وقت ممكن".

وتطرق الطرفان بالتفاصيل إلى الأوضاع في أفغانستان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والقارة الإفريقية بما في ذلك منطقة الصحراء والساحل.

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