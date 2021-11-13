رئيسي يؤكد على ضرورة دعم المنتجين المحليين للقاحات كورونا

و اعتبر رئيسي في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، انتاج لقاح كورونا في الشركات المحلية قيّما للغاية، مشيرا الى ان اولوية الحكومة هي دعم هذه الشركات، وبالتالي، فإن الشراء المسبق لمنتجاتها من اللقاحات يزيد من أملها في استمرار وتوسيع أنشطتها.

واشاد رئيسي بجهود الكوادر الطبية والطواقم العلاجية في مكافحة كورونا في البلاد، معربا عن امله في التمكن من القضاء على جائحة كورونا و الحفاظ على صحة المواطنين بتحقيق معدل التطعيم ضدها أكثر من 80 بالمائة.

وأكد على ضرورة التحكم في حركة التنقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد ، مضيفا: بالنظر إلى أن بعض دول الجوار تشهد موجة جديدة من كورونا، فمن الضروري فرض نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا على المسافرين و الوافدين.

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