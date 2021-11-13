وزارة الصحة تعلن 124 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

وفي بيانها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في ايران، اعلنت وزارة الصحة ان الفحوصات التي اجريت منذ امس لغاية اليوم السبت، سجلت 4 الافا و306 اصابة جديدة؛ ليبلغ مجموع الاصابات بهذا الفيروس الوبائي داخل البلاد، 6 ملايين و31 الفا و575 حالة.

كما نوه البيان، بأن مجموع حالات الشفاء بين المصابين بكورونا في ايران ارتفع الى 5 ملايين و683 الفا و458 حالة، لحد اليوم.

وبشأن عملية التطعيم العام ضد الجائحة في ايران، فقد اعلنت الصحة عبر بيانها اليوم، ان 55 مليونا و576 الفا و533 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مقابل 42 مليونا و183 الفا و468 اخرون تلقوا الجرعة الثانية، بينما حصل 421 الفا و399 شخصا على الجرعة التذكيرية (الثالثة) من هذه اللقاحات؛ ليبلغ مجموع الجرعات الموزعة على صعيد البلاد لحد اليوم 98 مليونا و181 الفا و400 جرعة، لحد الان.

انتهى ** ح ع

