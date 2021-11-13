وزير الطرق : قرغيزيا جسر يصل ايران بمنطقة شنغهاي

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الطرق الايراني اليوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والمالية القرغيزي "امان غولديوف" والوفد المرافق له.

وفي معرض التنويه بأهمية العلاقات الثنائية بين طهران وبيشكك، صرح قاسمي انه فضلا عن تجارة الترانزيت، الفرص متاحة لتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية (تبادل الاستثمارات) والزراعية والصادرات.

واضاف : ايران مستعدة لكي تتقاسم خبراتها العلمية والفنية مع جمهورية قرغيزيا.

كما اشار الى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وقرغيزيا، خلال الشهر الماضي؛ مؤكدا على تشكيل فريق عمل فني لمتابعة قرارات الاجتماع وتجهيز المشاريع والقرارات المصادق عليها لغرض مناقشتها خلال الاجتماع القادم لهذه اللجنة المشتركة.

ونوه وزير الطرق الايراني خلال اللقاء مع وزير الاقتصاد القرغيزي في طهران اليوم، بضرورة تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والجوي ودعا في هذا الخصوص الى زيادة الرحلات المباشرة بين البلدين.

انتهى ** ح ع