وزير الاقتصاد القرغيزي يقترح تأسيس صندوق مشترك للتنمية الاقتصادية مع ايران

جاء ذلك خلال اللقاء بين وزير الاقتصاد القرغيزي والوفد المرافق له مع وزير الطرق واعمار المدن الايراني "رستم قاسمي"، بمقر الوزارة في طهران اليوم السبت.

واشاد "غولديوف" بدعم ايران "لكي تحصل قرغيزيا على استقلالها"؛ مؤكدا ان "الفرص متاحة بكثرة للتعاون الاقتصادي بين طهران وبيشكك، ونحن سنبذل قصارى جهدنا من اجل تفعيل هذه الطاقات".

كما لفت، بأن مباحثاته مع الوزير الايراني اليوم تتضمن محاور عديدة، بما في ذلك الاستفادة من طاقات النقل في بندر عباس (جنوب ايران) والتعاون الزراعي ومساهمة الشركات الايرانية في المشاريع الفنية والهندسية داخل قرغيزيا.

ونوه وزير الاقتصاد القرغيزي، ان بلاده تسمح بدخول السلع الى اراضيها من دون فرض رسوم جمريكة؛ داعيا التجار ورجال الاعمال الايرانيين الى اغتنام هذه الفرصة في مجال تصدير السلع الى الدول الاخرى عبر قرغيزيا.

كما رحب باقتراح زيادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين؛ مبينا ان ذلك يشكل دعما جيدا لرجال الاعمال في ايران وقرغيزيا كما يسهم في تطوير التعاون السياحي بين البلدين.

انتهى ** ح ع

