اجتماع رؤساء السلطات الثلاث يلتئم باستضافة رئيس القضاء

واعلن المركز الاعلامي بجهاز القضاء، ان رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين ايجئي"، استضاف اليوم السبت، رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، خلال الاجتماع الاسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث.

وتناول هذا الاجتماع، القضايا الرئيسية في البلاد؛ بما في ذلك الشؤون الاقتصادية، حيث ناقش رؤساء السلطات الثلاث السبل الكفيلة بمعالجة المشاكل الراهنة على وجه السرعة وبمزيد من الجدية.

كما دعا الاجتماع، الى تكثيف الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في هذا السياق.

وكان حجة الاسلام ايجئي، قد اعلن عن قرار رؤساء السلطات الثلاث (في ايران) لعقد اجتماعاتهم بشكل منتظم وبفواصل زمنية اقصر لغرض التسريع في وتيرة الاجراءات الهادفة الى حل مشاكل المواطنين والبلاد.

انتهى ** ح ع