توسيع العلاقات التجارية على سلّم المباحثات بين وزيري الاقتصاد الايراني والقرغيزي

وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الاقتصاد اليوم، ان وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية قرغيزيا الذي يزور طهران حاليا، التقى اليوم نظيره الايراني وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

ولفت "خاندوزي" في هذا اللقاء، ان الحكومة الايرانية الحالية ادرجت ضمن اولوياتها تنمية العلاقات مع الجيران والدول الاقليمية وذات المصالح المشتركة.

كما دعا وزير الاقتصاد الايراني الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع مستوى التعاون بين التجار ورجال الاعمال في كلا البلدين.

الى ذلك، اكد الوزير القرغيزي على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وبيشكيك؛ منوها برغبة بلاده في الاستفادة من طاقات النقل الهائلة لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما طريق بندر عباس (جنوب ايران) الى بحر قزوين (شمال)، لتعزيز فاعلية ممر الشمال جنوب التجاري.

ولفت غولدينوف الى عضوية قرغيزيا وايران (بصفة مراقب) في اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي، والفرص المترتبة على ذلك في مجال توطيد التعاون التجاري بين البلدين.

انتهى ** ح ع