البنك المركزي الايراني يخصص مليار دولار لتوفير السلع الاساسية

وكتب قمري وفا في حسابه على موقع تويتر السبت: انه تم خلال اليوم الجاري (السبت) تخصيص نحو مليار دولار من العملة الصعبة لاستيراد السلع الاساسية.

واضاف: ان قسما من هذا المبلغ تم توفيره من الموارد التي وضعت حديثا تحت تصرف البنك المركزي.

ووفقا لما اعلنه البنك المركزي فقد بادر البنك منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) لغاية 22 آب/اغسطس بالتنسيق مع وزارات "الصناعة والمناجم والتجارة" و"الجهاد الزراعي" و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي" لتوفير العملة الصعبة للسلع الاساسية والادوية بمقدار 7 مليارات و 252 مليون دولار من العملة الصعبة المخصصة للعام الجاري نقدا او بهيئة اعتمادات.

انتهى ** 2342