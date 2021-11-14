ايران تقتنص مركز الوصافة ببطولة الأندية الآسيوية للسيدات

وخسر شهرداري سيرجان الايراني امام نادي عمّان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على ستاد شركة تطوير العقبة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات النسخة الرائدة من البطولة.

وسجلت ميساء جبارة (45+1 من ضربة جزاء) وشهيناز جبرين (83) هدفي نادي عمّان، في حين أحرزت أفسانه جترنور (90+4 من ضربة جزاء) هدف شهرداري سيرجان.

وشهدت المباراة الثانية السبت أيضاً، فوز سري غوكولام كيرالا الهندي على بونيودكور الأوزبكي 3-1 على نفس الملعب.

وتصدر عمّان ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام شهرداري سيرجان، مقابل 3 نقاط لكل من غوكولام كيرالا وبونيودكور.

وكانت الجولة الأولى شهدت الأحد الماضي، فوز عمّان على غوكولام كيرالا 2-1، وشهرداري سيرجان على بونيودكور 2-1، في حين شهدت الجولة الثانية الأربعاء الماضي، فوز بونيودكور على عمّان 1-0 وشهرداري سيرجان على غوكولام كيرالا 1-0.

وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على العدد الأكبر من النقاط.

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