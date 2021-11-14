مسؤول : تعزيز التعاون في مجال علم الاثار بين ايران والمانيا

وقال "امير ارجمند"، خلال الاجتماع المشترك اليوم الاحد في زنجان مع ممثلي هيئة الاثار بمتحف بوخوم، ان الاتفاق على رفع حجم التعاون بين الجانبين يأتي ضمن الخطط المحددة بهدف تعزيز المستوى المعرفي حول المعالم الاثرية والهوية التاريخية في محافظة زنجان.

كما نوه باهمية منجم "جهر اباد" الاثري (يقع في قرية جهر اباد - على بعد 70 كم من مدينة زنجان)؛ مبينا ان هذا المنجم الملحي يشكل احد اهم المعالم الاثرية والتاريخية في شمال غرب ايران.

ولفت المسؤول بوزارة السياحة الايرانية، ان احد محاور التعاون بين محافظة زنجان ومتحف بوخوم الالماني، يرتكز على اجراء دراسات حول هذه المنطقة الاثرية وكشف المزيد عن التاريخية هناك.

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