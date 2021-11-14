محافظة هرمزكان تتعرض الى زلزال ثان بقوة 6.3 ريختر

وجاء في البيان الصادر عن المصدر نفسه، ان الزلزال الثاني وقع عند الساعة الثالثة و37 دقيقة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

وحدد هذا البيان، مركز الزلزال الاخير عند التقاء خطي العرض الشمالي 26:80 والطول الشرقي 55:87 درجة.

وفي بيان سابق له اعلن مركز رصد الزلزال الوطني، عن وقوع زلزال بقوة 6,4 درجات عى مقياس ريختر، عند الساعة الثالثة و36 دقيقة و56 ثانية من عصر اليوم في مدينة "لافت".

وحدد البيان، مركز الزلزال في عمق 18 كم من سطح الارض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 26:80 والطول الشرقي 55:87 درجة؛ وعلى بعد 15 من مدينة لافت و20 كم من مدينة سوا و27 كم من دركهان (في محافظة هرمزكان).

ولم يرد في هذا النبأ، اي تقرير بشأن الخسائر الناجمة عن الزلزال حتى الان.

انتهى ** ح ع

