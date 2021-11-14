١٤‏/١١‏/٢٠٢١, ٨:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84541014
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مسؤول برلماني :

لجنة الامن القومي النيابية تتابع المفاوضات بين ايران والسعودية

لجنة الامن القومي النيابية تتابع المفاوضات بين ايران والسعودية

طهران / 14 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "محمود عباس زادة مشكيني"، ان اعضاء اللجنة النيابية ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم، القضايا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بين ايران ودول الجوار لاسيما السعودية واخر المستجدات في هذا الخصوص.

وفي تصريح للصحافيين، اوضح "مشكيني" ان اجتماع اللجنة عقد اليوم، بحضور مساعدي وزير الخارجية (الايراني) ومسؤولين اخرين لمناقشة اخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بين ايران وجيرانها وتاكيدا السعودية. 

وفيما اشار الى المطالب المتبادلة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول الجوار، اكد المسؤول البرلماني ان السعودية واحدة من الدول الاساسية في المنطقة ولديها مصالح في بعض الدول الاقليمية؛ وفي المقابل ايران كأقوى دولة في المنطقة تنتهج ستراتيجيات وسياسات واسعة جدا وذات اوجه عديدة وفي غاية الاهمية. 

وصرح مشكيني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار ويبدو انها لا تواجه عقبات اساسية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع 
 

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