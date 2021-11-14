لجنة الامن القومي النيابية تتابع المفاوضات بين ايران والسعودية

وفي تصريح للصحافيين، اوضح "مشكيني" ان اجتماع اللجنة عقد اليوم، بحضور مساعدي وزير الخارجية (الايراني) ومسؤولين اخرين لمناقشة اخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بين ايران وجيرانها وتاكيدا السعودية.

وفيما اشار الى المطالب المتبادلة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول الجوار، اكد المسؤول البرلماني ان السعودية واحدة من الدول الاساسية في المنطقة ولديها مصالح في بعض الدول الاقليمية؛ وفي المقابل ايران كأقوى دولة في المنطقة تنتهج ستراتيجيات وسياسات واسعة جدا وذات اوجه عديدة وفي غاية الاهمية.

وصرح مشكيني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار ويبدو انها لا تواجه عقبات اساسية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

