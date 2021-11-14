١٤‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84541086
٠ Persons

سمات

محافظة هرمزكان تهتز بزلزال ثالث في يوم واحد

محافظة هرمزكان تهتز بزلزال ثالث في يوم واحد

طهران / 14 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – افاد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، عن وقوع زلزال ثالث في مدينة قلعة قاضي بمحافظة هرمزكان (جنوب)، بلغ 4.5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة السابعة و49 دقيقة و27 ثانية من مساء اليوم الاحد؛ وذلك عقب الزلزالين بقوة 6.4 و6.3 درجات اللذين هزّا المحافظة نحو الثالثة والنصف عصرا اليوم.

واوضح المصدر نفسه في بيان، ان الزلزال الثالث وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27:56 والطول الشرقي 56:24 درجة.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن مركز الزلازل الوطني عن وقوع زلزالين، الاول بقوة 6,4 والثاني بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر وبفارق لحظات عن بعضهما الاخر، عصر اليوم الاحد في مدينة "لافت" بمحافظة هرمزكان.

كآخر حصيلة لهذه الاحداث، اعلنت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية السيدة "فاطمة نوروزيان"، ان 27 شخصا اصيبوا بجروح طفيفة واعراض تنفسية راجعوا على اثرها المستشفيات والمراكز العلاجية داخل المحافظة.

واضافت "نوروزيان"، ان 14 شخصا من هؤلاء المصابين غادروا المسشفيات لحد الان، بينما يتلقى الاخرون العلاج  وفقا لتشخيص الاطباء على ان يغادروا المراكز العلاجية خلال الساعات القادمة.

واعربت هذه المسؤولة بوزارة الصحة، عن اسفها لمصرع شاب كان يبلغ من العمر 27 عاما، اثر حادث سقوط عمود الكهرباء من جراء الزلزال عليه.

انتهى ** ح ع 
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha