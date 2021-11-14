محافظة هرمزكان تهتز بزلزال ثالث في يوم واحد

واوضح المصدر نفسه في بيان، ان الزلزال الثالث وقع في عمق 10 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27:56 والطول الشرقي 56:24 درجة.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن مركز الزلازل الوطني عن وقوع زلزالين، الاول بقوة 6,4 والثاني بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر وبفارق لحظات عن بعضهما الاخر، عصر اليوم الاحد في مدينة "لافت" بمحافظة هرمزكان.

كآخر حصيلة لهذه الاحداث، اعلنت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية السيدة "فاطمة نوروزيان"، ان 27 شخصا اصيبوا بجروح طفيفة واعراض تنفسية راجعوا على اثرها المستشفيات والمراكز العلاجية داخل المحافظة.

واضافت "نوروزيان"، ان 14 شخصا من هؤلاء المصابين غادروا المسشفيات لحد الان، بينما يتلقى الاخرون العلاج وفقا لتشخيص الاطباء على ان يغادروا المراكز العلاجية خلال الساعات القادمة.

واعربت هذه المسؤولة بوزارة الصحة، عن اسفها لمصرع شاب كان يبلغ من العمر 27 عاما، اثر حادث سقوط عمود الكهرباء من جراء الزلزال عليه.

انتهى ** ح ع

