اريحا تفتح أكبر لوحة فسيفساء في العالم

ويقول مدير عام السياحة و الآثار في أريحا و الأغوار "زياد حمدان"، أن الحديث يدور عن أرضية فسيفساء تصل مساحتها لأكثر من ٨٢٧ متر مربع مع شجرة الحياة لتصل لأكثر من ٨٣٧ متر مربع كلها من الفسيفساء التي تضم ملايين الحجارة الصغيرة الملونة.

وأشار في تصريح لمراسلنا الى أن هذه الارضية مشكلة من ٣٨ سجادة، كل هذه السجادات تشكل السجادة الكبيرة التي تقع في زاويتها الشمالية أجمل لوحات الفسيفساء التي تسمى شجرة الحياة.

وأوضح حمدان ان هذا المشروع تم العمل فيه بدايةً في العام2016 وانتهى 2021 مع توقف قليل خلال فترة كورونا.

وأشار الى ان اصرار العاملين في المشروع على أن يكون صديقا للبيئة من جهة و أن يكون قابلا للإزالة فيما لو حدث أي طارىء مع الاخذ بعين الاعتبار أن يكون مقاوما للزلازل بحيث لو حدث أي زلزال هذا التغطية لا تهدم بسهولة.

وأكمل حمدان : نعمل مسارات علوية و ممرات حتى عندما يمشي عليها الزائر ما يضغط مباشرة بقدمه على أرضية الفسيفساء.



وتوقع أن هذا المشروع سيساهم في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى فلسطين سواء خارجية أو داخلية خاصة انه منذ الاعلان عن كشفها عام 2016 تحضيرًا لهذا المشروع ازدادت أعداد السياح بنسب كبيرة كونها تقع في قصر هشام الاثري.

وأوضح حمدان، ان بداية اكتشاف الارضية جرى عندما تم الحفر في هذا الموقع بالثلاثينيات عن طريق العالم الفلسطيني ديمتري برانكيو و العالم البريطاني روبورت هاليتون ثم هجر لفترة قبل أن يتم محاولة تغطيته في ظل الحكم الاردني في فلسطيني و بفترة الوجود الأردني بفلسطين حيث تم تجهيز الاعمدة لأجل السقف و لم تكتمل بسبب حرب ١٩٦٧ و ظلت هذه الأرضية مغطية بالأتربة طيلة فترة الاحتلال الاسرائيلي الى حين قدوم السلطة التي كشفت عن هذه الأرضية أكثر من مرة من أجل ترميمها و لكن ظلت مغطاة بالرمال تمهيدًا لعمل تغطية تحافظ على درجات الحرارة فيها لانه كون أريحا تتميز بدرجات حرارة عالية و بالتالي كان عندنا تخوف كبير من تأثرها بالذات درجات الحرارة العالية في النهار و البرودة في الليل.

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