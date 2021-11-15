ما هي موضوعات ورش العمل في مهرجان سينما الحقيقة الـ15

وأفاد مركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية أن السيد مجيد رحيمي، أوضح بشأن ورش عمل مهرجان سينما الحقيقة (سينما الواقع) مهرجان ايران الدولي للافلام الوثائقية: كل عام، وبالتعاون مع الأقسام البحثية والدولية والتجارية في مركز تطوير ورش العمل، تُعقد الندوات والفصول الدراسية الرئيسية لهواة

المهرجان وجمهوره من صناع الافلام.

وأشار المسؤول في مركز تنمية السينما الوثائقية الايرانية الى موضوعات ورش العمل في نسخة المهرجان القادمة، وقال: التصوير الوثائقي، وثائقي الأزمات، والأفلام الوثائقية الهجينة، وصناعة الأفلام، ومونتاج الأفلام الوثائقية، هي بعض مواضيع ورش العمل الرئيسية لمهرجان سينما الحقيقة بدورته الخامسة عشر.

وأوضح رحيمي أن التسجيل في ورش العمل المتخصصة سيبدأ قريبًا على بوابة المهرجان، مضيفًا: نظرًا لتفشي وباء كورونا واستخدام القدرات الفضائية، ستعقد هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت كما كانت العام الماضي فرصة للأسئلة والأجوبة الافتراضية بين المعلمين والمشاركين في ورش العمل التخصصية.

وتابع المسؤول في مركز تنمية السينما الوثائقية الايرانية: يمكن للمهتمين بصناعة الأفلام أو الخلفيات التعليمية التسجيل مجانًا في الأيام المقبلة على منصة المهرجان واستخدام أي من العناصر المعروضة عبر الإنترنت خلال انعقاد فعاليات المهرجان، حسب اهتماماتهم.

انتهى