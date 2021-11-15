١٥‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84542068
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مسؤولة اوروبية : ايران لم توقف خدماتها الى اللاجئين الافغان بسبب كورونا

مسؤولة اوروبية : ايران لم توقف خدماتها الى اللاجئين الافغان بسبب كورونا

مشهد / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قالت رئيسة مكتب تمثيل "المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية" في ايران وباكستان (DG ECHO) السيدة "ناهیتي ماتیري تاماناغدا" : ان تفشي وباء كورونا لم يمنع ايران من مواصلة خدماتها الانسانية الى اللاجئين الافغان على أراضيها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المسؤولة الاوروبية، اليوم الاحد، بمسؤولي شؤون المهاجرين والرعايا الاجانب لدى محافظة خراسان الرضوية (شرق).

واشارت السيدة تاماناغدا، انه يزور ايران لأول مرة من اجل التعرف على الفرص والتحديات على  مسار دعم اللاجئين الافغان داخل الاراضي الايرانية.

واكدت ان ايران تشكّل الدولة الداعمة الرئيسية لهؤلاء اللاجئين في الوقت الحاضر؛ وان المنظمات الدولية المعنية بحاجة الى مزيد من المعلومات والاحصائيات من اجل الاستمرار في دعمها اللازم وتهيئة ارضية مناسبة لارسال المساعدات اليهم.

انتهى ** ح ع  
 

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