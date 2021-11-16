رئيسي: آمل في حل مشاكل البلاد أكثر من أي وقت مضى

واضاف رئيسي الذي حضر الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء لدراسة اهلية الوزير المرشح لحقيبة التربية والتعليم مسعود فياضي قائلا: تحدثت في جلسة منح الثقة للحكومة من منصة مجلس الشورى بحضور نواب الشعب قبل 83 يوماً، وكنت آملاً أن تحل مشاكل البلاد بجهود الحكومة وتعاون البرلمان وباقي الاجهزة.

وتابع : واليوم بعد مضي 83 يوما من تشكيل الحكومة الجديدة ومنح مجلس الشورى الاسلامي الثقة بها، آمل أكثر من أي وقت مضى في حل مشاكل البلاد .

واوضح رئيسي : اتخذنا خطوة إيجابية بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا لحفظ حياة المواطنين، قائلا: على الرغم من ان الخطر ما زال قائما، لكن هذه الخطوة كانت جيدة للغاية لتوفير اللقاح وازالة تخوفات المواطنين من عدم تلقيه.

وفي موضوع آخر، أشار إلى أن الحكومة حققت نجاحا في مبيعات النفط وزيادة الإيرادات وموارد العملة الأجنبية والوطنية، وتتخذ بعض الخطوات الاخرى الجيدة في القضايا الاقتصادية، مؤكدا ان المخاوف تقلصت بشأن تضاؤل الموارد ولا ينتابنا القلق بشأن توفير السلع الأساسية والمخزونات.

وحول السياسة الخارجية للبلاد خلال الأیام الـ83 المنصرمة من حكومته، اشار رئيسي الى زيادة التفاعلات الدولية وخاصة ذات الأولوية الدبلوماسية منها ما يتعلق بسياسة حسن الجوار وقال: إن الظروف الحالية تظهر بوضوح أننا لا نفرق في التعامل بين دول الشرق والغرب فالبلدان التي تبحث عن علاقات جيدة تمتاز بالاحترام مع ايران، خرجت علاقاتنا معها من حالة الانفعال والضعف الی حالة‌ النشاط والحیویة.

انتهى