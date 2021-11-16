١٦‏/١١‏/٢٠٢١, ١٠:٠٠ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84542587
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منتخب إيران النسائي للکامبوند يتأهل إلى نهائي بطولة آسيا

منتخب إيران النسائي للکامبوند يتأهل إلى نهائي بطولة آسيا

طهران / 16 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا -صعد منتخب ايران النسائي للكامبوند إلى نهائيات المسابقة في بنغلاديش بفوزه على المنتخب الهندي.

 وافاد اتحاد الرماية صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ان رماة السهام الايرانيون تنافسوا في قسمين: فريق ريكريو للرجال وفريق الكامبوند للسيدات.

وتنافس المنتخب النسائي الإيراني المكون من كيسا بايبوردي وراحله فارسي وكوثر خوشنودي كيا مع منتخب بنغلادش في الدور الأول من المسابقات وفاز عليه بنتيجة 227 امام 226 وتاهل الى مرحلة  النصف النهائي وهزم منتخب إيران منافسه الهندي بنتيجة 227 امام 220 في النصف النهائي وتنافس  منتخب كوريا الجنوبية في المرحلة النهائية.

والكامبوند هو فرع للرماية بالقوس والسهم

انتهى** 1453

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