منتخب إيران النسائي للکامبوند يتأهل إلى نهائي بطولة آسيا

وافاد اتحاد الرماية صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ان رماة السهام الايرانيون تنافسوا في قسمين: فريق ريكريو للرجال وفريق الكامبوند للسيدات.

وتنافس المنتخب النسائي الإيراني المكون من كيسا بايبوردي وراحله فارسي وكوثر خوشنودي كيا مع منتخب بنغلادش في الدور الأول من المسابقات وفاز عليه بنتيجة 227 امام 226 وتاهل الى مرحلة النصف النهائي وهزم منتخب إيران منافسه الهندي بنتيجة 227 امام 220 في النصف النهائي وتنافس منتخب كوريا الجنوبية في المرحلة النهائية.

والكامبوند هو فرع للرماية بالقوس والسهم

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