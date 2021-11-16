زلزال بقوة 4 ريختر يضرب هرمزكان جنوب البلاد

واعلن مركز رصد الزلازل بموسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع في الساعة 8 و42 دقائق و 12 ثانية صباح اليوم الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي ) على بعد 22 كم من مدينة فين الواقعة شمال بندر عباس مركز محافظة هرمزكان .

و كان مركز الزلزال في عمق19 كم من سطح الارض.

ووقع الزلزال على بعد 45 كم من مدينة "قلعة قاضي" بمحافظة هرمزكان و44 كم من مدينة "بندر عباس" و 318 كم من محافظة "كرمان" جنوب شرق البلاد .

ولم يصل اي تقارير بوقوع ضحايا او خسائر مادية جراء هذا الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6,4 درجات عى مقياس ريختر، قد ضرب قبل يومين ( الاحد) مدينة "لافت" بمحافظة هرمزكان (جنوب البلاد).

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